Садыр Жапаров подписал Трудовой кодекс, направленный на достижение баланса интересов работников и работодателей. Законопроект принят Жогорку Кенешем 18 декабря 2024 года.
Концепция кодекса предусматривает:
— упрощение процедуры условий трудового договора, трудовых отношений (заключение трудового договора в электронном виде; локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; ведение электронной трудовой книжки);
— сокращение количества государственных праздничных дней и нерабочих праздничных дней;
— установление новогодних и майских каникул;
— отмена нормы переноса выходных дней;
— установление специальных мер по квотированию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников детских домов;
— выплату единовременного пособия в случае получения работником трудового увечья или при его смерти в одинаковом размере, определяемом кабинетом министров;
— установление единой ставки пени в 0,25 процента при нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, расчета при увольнении и других выплат;
— установление срока исковой давности по спорам о взыскании заработной платы — три года;
— исключение ограничения по процентной ставке при оплате просроченной суммы задолженности;
— введение нормы о том, что трудовым договором по соглашению сторон может устанавливаться как дистанционная работа, так и комбинированная дистанционная работа;
— установление мер, запрещающих применение труда беременных женщин, женщин, осуществляющих грудное вскармливание, на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
— оплата труда, которая определяется в зависимости от количества, качества и сложности выполняемой работы на основе профессиональных стандартов;
— перенос 7-й статей из Трудового кодекса, регулирующей вопросы представительства работников и работодателей, в Закон «О социальном партнерстве в области трудовых отношений».