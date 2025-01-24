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Власть

Садыр Жапаров подписал Трудовой кодекс

Садыр Жапаров подписал Трудовой кодекс, направленный на достижение баланса интересов работников и работодателей. Законопроект принят Жогорку Кенешем 18 декабря 2024 года.

Концепция кодекса предусматривает:

— упрощение процедуры условий трудового договора, трудовых отношений (заключение трудового договора в электронном виде; локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; ведение электронной трудовой книжки);

— сокращение количества государственных праздничных дней и нерабочих праздничных дней;

— установление новогодних и майских каникул;

— отмена нормы переноса выходных дней;

— установление специальных мер по квотированию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников детских домов;

— выплату единовременного пособия в случае получения работником трудового увечья или при его смерти в одинаковом размере, определяемом кабинетом министров;

— установление единой ставки пени в 0,25 процента при нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, расчета при увольнении и других выплат;

— установление срока исковой давности по спорам о взыскании заработной платы — три года;

— исключение ограничения по процентной ставке при оплате просроченной суммы задолженности;

— введение нормы о том, что трудовым договором по соглашению сторон может устанавливаться как дистанционная работа, так и комбинированная дистанционная работа;

— установление мер, запрещающих применение труда беременных женщин, женщин, осуществляющих грудное вскармливание, на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

— оплата труда, которая определяется в зависимости от количества, качества и сложности выполняемой работы на основе профессиональных стандартов;

— перенос 7-й статей из Трудового кодекса, регулирующей вопросы представительства работников и работодателей, в Закон «О социальном партнерстве в области трудовых отношений».
Ссылка: https://24.kg/vlast/317880/
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