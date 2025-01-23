Бакытбек Жетигенов стал полпредом Иссык-Кульской области. Что о нем известно

Бакытбек Жетигенов сегодня назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области.

Что о нем известно из открытых источников.

Бакытбек Жетигенов родился 30 мая 1966 года в селе Сайлык Чуйской области.

По первому образованию является тренером-преподавателем — окончил Кыргызский государственный институт физической культуры в 1991-м. Позднее, в 2013 году, получил юридическое образование в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

С 1992-го по сентябрь 2010 года занимался частной предпринимательской деятельностью.

В 2010-м избран депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва по списку политической партии «Ар-Намыс». С 23 декабря 2010 года входил в состав комитета по правопорядку, законности и борьбе с коррупцией.

В феврале 2012-го стал членом комитета по противодействию коррупции, где работал до окончания пятого созыва парламента.

В октябре 2015 года вновь избран депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва по списку СДПК. В этом созыве также входил в состав комитета по правопорядку и борьбе с преступностью.



В июне 2019 года депутат Бакытбек Жетигенов подрался со своим коллегой Канатом Исаевым. В тот день парламент рассматривал вопрос о лишении неприкосновенности и статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева.



Во время депутатства в пятом созыве Бакытбек Жетигенов был разработчиком законопроекта о запрете на игорную деятельность. Он объяснил это тем, что многие граждане страны, особенно подрастающее поколение, постоянно ходят в казино.



С августа по октябрь 2020-го был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва по списку партии «Биримдик». Однако итоги выборов отменены из-за нарушений и фальсификаций.

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28 ноября 2021 года Первомайский районный суд Бишкека заключил Бакытбека Жетигенова под стражу по подозрению в приготовлении к насильственному захвату власти. На тот момент он был депутатом ЖК.

9 декабря 2021-го специальная депутатская комиссия отказала генеральному прокурору в даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, и тот освобожден из зала суда.

С 28 ноября 2022 года занимал должность мэра Оша.

Женат, отец троих детей.