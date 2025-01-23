Уланбек Далиев освобожден от должности полпреда президента на Иссык-Куле

Уланбек Далиев освобожден от занимаемой должности полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

В документе отмечается, что он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Фото из интернета. Уланбек Далиев

Отметим, что Уланбек Далиев проработал на посту полпреда меньше года. Он был назначен в феврале 2024 года.

Полномочный представителем президента в этом регионе другим указом Садыра Жапарова назначен Бакытбек Жетигенов. Он освобожден от ранее занимаемой должности - мэра города Ош.