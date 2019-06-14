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Происшествия

Депутаты Канатбек Исаев и Бакытбек Джетигенов подрались. Из-за Атамбаева

В парламенте подрались два депутата — Канатбек Исаев и Бакытбек Джетигенов. Информация об инциденте появилась в СМИ и социальных сетях.

Однако получить комментарии от самих участников конфликта, якобы произошедшего накануне в кабинете Канатбека Исаева, не удалось. Они пока недоступны.

Известно, что Канатбек Исаев сегодня не явился на заседание комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. По какой причине, также неизвестно. 

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Коллега парламентариев Урмат Самаев сообщил 24.kg, что видел сегодня Канатбека Исаева на пятничном намазе.

«Он выглядел совершенно нормально и о драке я ничего не знаю», — сказал Урмат Самаев.

Другие нардепы с Канатбеком Исаевым сегодня не встречались, но некоторые из них на условиях анонимности сообщили, что драка была. Причиной инцидента между коллегами якобы стало то, что Бакытбеку Джетигенову не понравилось выступление Каната Исаева с резкой критикой в адрес Алмазбека Атамбаева и его заявление о том, что именно экс-президент привел в Жогорку Кенеш членом токмакской ОПГ.

Помощники Канатбека Исаева и Бакытбека Джетигенова также не комментируют ситуацию, заявив, что ничего не знают. 
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