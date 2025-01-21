Подписан закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Он принят в целях совершенствования законодательства КР в религиозной сфере.

Документ направлен на обеспечение гарантий для осуществления свободы вероисповедания в соответствии с Конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с международными договорами, вступившими в силу в установленном законодательством порядке, определяет статус, права и обязанности субъектов религиозной деятельности, регулирует отношения, возникающие в связи с их деятельностью.

Основные положения закона включают:

– расширение понятийного аппарата (термины и понятия, используемые в документе);

– более четкую регламентацию взаимодействия государства и религиозных организаций;

– совершенствование положений о государственном регулировании деятельности религиозных организаций, в том числе порядок создания, осуществления и прекращения деятельности субъектов религиозной деятельности;

– установление исчерпывающего перечня действий, совершение которых запрещено в религиозной деятельности;

– четкую регламентацию положений о религиозном образовании;

– установление правового статуса уполномоченного государственного органа по делам религий;

– классификацию видов субъектов религиозной деятельности, а также определение порядка их учетной регистрации;

– определение положений об имущественном положении, правах, обязанностях и ответственности субъектов религиозной деятельности.



Закон принят Жогорку Кенешем 26 декабря 2024 года. Вступает в силу с 1 февраля 2025-го.