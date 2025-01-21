19:42
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Власть

Подписан закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Он принят в целях совершенствования законодательства КР в религиозной сфере.

Документ направлен на обеспечение гарантий для осуществления свободы вероисповедания в соответствии с Конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с международными договорами, вступившими в силу в установленном законодательством порядке, определяет статус, права и обязанности субъектов религиозной деятельности, регулирует отношения, возникающие в связи с их деятельностью.

Основные положения закона включают:

– расширение понятийного аппарата (термины и понятия, используемые в документе);

– более четкую регламентацию взаимодействия государства и религиозных организаций;

– совершенствование положений о государственном регулировании деятельности религиозных организаций, в том числе порядок создания, осуществления и прекращения деятельности субъектов религиозной деятельности;

– установление исчерпывающего перечня действий, совершение которых запрещено в религиозной деятельности;

– четкую регламентацию положений о религиозном образовании;

– установление правового статуса уполномоченного государственного органа по делам религий;

– классификацию видов субъектов религиозной деятельности, а также определение порядка их учетной регистрации;

– определение положений об имущественном положении, правах, обязанностях и ответственности субъектов религиозной деятельности.

Закон принят Жогорку Кенешем 26 декабря 2024 года. Вступает в силу с 1 февраля 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317481/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему
В Жогорку Кенеш поступил компромиссный вариант нового закона о СМИ
ЖК принял законопроект о свободе вероисповедания и направил его президенту
Отмена штрафа за коррупцию. Комитет парламента одобрил законопроект ГКНБ
Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия — депутат
Садыр Жапаров прокомментировал решение платить зарплату священнослужителям
Призывали против закона о религии. Задержаны 22 члена «Хизб ут-Тахрира»
Турсунбай Бакир уулу предложил ввести уголовную ответственность за смену религии
Жогорку Кенеш принял законопроект о вероисповедании в первом чтении
Запрета на даават нет. Глава Госкомрелигий рассказал о новом законе
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
21 января, вторник
19:21
Два отдела автоЦОН переходят на пятидневный график работы Два отдела автоЦОН переходят на пятидневный график рабо...
19:09
Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему
19:05
Подписан закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях
18:54
Управделами президента изымет ипотечные дома, если их будут сдавать в аренду
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 21 января. Что показывают датчики