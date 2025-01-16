На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что люди не довольны работой Министерства цифрового развития.

По его словам, цифровизация в стране идет очень медленно.

«Поэтому мы должны рассмотреть этот вопрос на заседании. Должны получить отчет о том, как проводится цифровизация в селах, областных, районных центрах и в столице. Мы сильно отстаем. Деятельностью Минцифры недовольны не только депутаты парламента, но и большинство граждан», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Ранее нардеп Дастан Бекешев заявил, что госорганы не пользуются данными, собранными в рамках цифровизации, поэтому заставляют граждан носить справки из одного учреждения в другое.