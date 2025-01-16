Госорганы не пользуются данными, полученными в рамках цифровизации

Госорганы не пользуются данными, собранными в рамках цифровизации, поэтому заставляют граждан носить справки из одного учреждения в другое. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

Ранее он рассказывал о проблеме со счетами за коммунальные услуги, где муниципальные службы увеличивают число жителей, проживающих в квартирах. По его словам, городские службы могли бы взять данные через порталы «Тундук», «Санарип аймак», но не делают этого.

«У нас есть информационный портал «Тундук». Там есть данные, где мы проживаем, где прописаны. Несмотря на это, кабмин создал систему «Санарип аймак». Там тоже есть данные, где мы фактически проживаем. К сожалению, не всегда эти данные сходятся с информацией на портале «Тундук». Например, люди приходят в Минтруда, чтобы оформить пособие по инвалидности. Им говорят, что у них данные неправильные в «Санарип аймак», иди в МТУ, поменяй данные. Люди в холод идут туда, пишут заявление и меняют данные. Вот где цифровизация у нас. Мэрия говорит, что предоставляют неправильную информацию. Почему тогда городские службы не взяли данные с «Санарип аймак», «Тундук»? Говорят бывают ошибки, но почему у многих такие ошибки появились? Почему они не пользуются данными, которые они сами же собирают? Заставляют справки собирать, сидя в своих теплых кабинетах. Очень легко взвалить все проблемы на простого гражданина. Бесчеловечно сидеть в кабинете и заставлять человека носить туда-сюда справки», — сказал Дастан Бекешев.

Нардеп возмутился тем, что в век цифровизации до сих пор стоит вопрос бумажных справок.

«Данные же не просто так собирают. Биометрические данные собирали. Мы же голосовали по месту проживания. Президент требует цифровизации. Надо же исполнять поручение главы государства!» — потребовал Дастан Бекешев.

Вчера на заседании парламента депутат заявил, что «Тазалык» и «Бишкекводоканал» начислили бишкекчанам счета за лишних людей, не проживающих в квартирах. После он направил в Счетную палату Кыргызстана письмо с просьбой проверить эти городские службы.

В ответ столичная мэрия попросила депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева не вводить в заблуждение общественность и не дискредитировать муниципальные службы.