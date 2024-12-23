Жизненно важные лекарства освободят от НДС. Об этом на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

Напомним, в этом году введен налог на добавленную стоимость в размере 12 процентов на лекарственные препараты и медицинские изделия. Депутат Айсулуу Мамашова предложила освободить жизненно важные лекарства от НДС.

По словам заместителя главы ГНС, по просьбе парламентариев принято решение отменить НДС на жизненно важные лекарства. В настоящее время ведомство совместно с Министерством здравоохранения пересматривает перечень ЖВЛ. Список будет расширяться, так как в него не включены препараты для пациентов, проходящих гемодиализ, больных гепатитом и других нуждающихся.