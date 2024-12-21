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Власть

Два сенатора Конгресса США предлагают ввести санкции против Турции

Два сенатора Конгресса США предлагают ввести ограничения против Турции. Демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм представили двухпартийный законопроект о введении санкций против Турции из-за ее действий в Сирии, сообщает Reuters.

Reuters
Фото Reuters. Сенатор Линдси Грэм

Авторы документа под названием «Закон о противодействии турецкой агрессии 2024 года» заявили, что Вашингтон должен взаимодействовать с Анкарой для прекращения огня по дипломатическим каналам, в противном случае следует пригрозить Турции санкциями.

«Эти санкции направлены на предотвращение дальнейших нападений Турции или поддерживаемых Турцией сил на Сирийские демократические силы (СДС), которые могут привести к возрождению «Исламского государства» и угрожать национальной безопасности США и всего мира», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве. Командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось».

Сирийские демократические силы в основном состоят из курдских Отрядов народной самообороны (ОНС), которые связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК). Эта организация признана террористической в Турции. РПК и ОНС выступают за создание независимого государства Курдистан, Турция, в свою очередь, пытается этому помешать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314999/
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