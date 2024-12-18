Депутат ЖК похвалил Акылбека Жапарова за налоговую реформу

На заседании Жогорку Кенеша депутат Медер Алиев похвалил подавшего в отставку главу кабмина Акылбека Жапарова за проделанную работу.

По его словам, Акылбек Жапаров смог внедрить в Кыргызстане общемировые налоговые принципы.

«В нормальной, функциональной стране, когда человек находится на высоких должностях, его критикуют, после ухода с должности он получает уважение. У нас, в Азии, наоборот. Мы хвалим чиновника, но, когда он уходит, меняем мнение о нем на 180 градусов. Но, когда Акылбек Жапаров возглавлял кабмин, я никогда не подхалимничал. В своих интервью говорил, что не поддерживаю его. Чувствовал, что между нами есть холод. Но после того, как ушел, должен сказать объективно. Этот человек действительно хорошо работал, особенно в налоговой реформе. Он смог внедрить общемировые принципы. Несмотря на то что на глазах общественности он негативный герой, он смог укрепить работу госадминистрации», — сказал Медер Алиев.

Отметим, Акылбек Жапаров ушел с поста председателя кабмина 16 декабря. Он пробыл в должности три года и два месяца.