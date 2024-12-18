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Власть

И. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам работать честно

На заседании Жогорку Кенеша и. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам работать честно и прозрачно.

Приоритетными направлениями в своей работе он обозначил создание благоприятных условий для инвесторов, открытие малых и средних предприятий в регионах, продолжение проекта по заключению социальных контрактов с малоимущими и упрощение введения ККМ, ЭТТН и ЭСФ.

Нардеп Бактияр Калпаев отметил, что парламент утвердил республиканский бюджет на следующий год на 700 миллиардов сомов, и спросил у Адылбека Касымалиева, сможет ли кабмин его выполнить.

«Выполним. Мы не будем увеличивать виды и объемы налогов. Будем больше обращать внимание на вопросы администрирования. Я прихожу на очень ответственную должность. Обещаю вам работать честно. Это моя цель. Я и до этого работал чисто, и впредь будет так», — сказал и. о. главы кабмина.

Парламент рассматривает кандидатуру Адылбека Касымалиева на должность председателя кабмина и руководителя администрации президента.

Напомним, 16 декабря Акылбек Жапаров покинул пост главы кабинета министров, который возглавлял с 13 октября 2021 года. В этот же день глава государства Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров и руководителя администрации президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314550/
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18 декабря, среда
11:22
И. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам работать честно И. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам...
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