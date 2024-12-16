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Власть

Кандидатура Адылбека Касымалиева направлена в Жогорку Кенеш для утверждения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров и руководителя администрации президента.

Согласно документу, Касымалиев освобожден от ранее занимаемой должности и назначен временно исполнять обязанности главы правительства.

«Кандидатура Адылбека Касымалиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность председателя кабинета министров — руководителя администрации президента Кыргызской Республики», — говорится в документе

Напомним, Адылбек Касымалиев ранее занимал должность первого заместителя главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314307/
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