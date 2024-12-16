Кандидатура Адылбека Касымалиева направлена в Жогорку Кенеш для утверждения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров и руководителя администрации президента.

Согласно документу, Касымалиев освобожден от ранее занимаемой должности и назначен временно исполнять обязанности главы правительства.

«Кандидатура Адылбека Касымалиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность председателя кабинета министров — руководителя администрации президента Кыргызской Республики», — говорится в документе

Напомним, Адылбек Касымалиев ранее занимал должность первого заместителя главы кабмина.