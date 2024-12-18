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Власть

Рабочая группа кабмина Кыргызстана упростит внедрение ККМ, ЭТТН и ЭСФ

Рабочая группа кабмина пересмотрит внедрение ККМ, ЭТТН и ЭСФ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил временно исполняющий обязанности главы кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Парламент рассматривает его кандидатуру на должность председателя кабмина и руководителя администрации президента.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался у кандидата, изменит ли он налоговую политику страны.

«Налоговая реформа проводилась хорошо, но потом она породила множество недовольств. Давайте не требовать ЭТТН у простых предпринимателей. Будут ли изменения в этой сфере?» — спросил он.

Адылбек Касымалиев ответил, что по этому вопросу он беседовал с и. о. первого заместителя Данияром Амангельдиевым (бывший министр экономики).

«Поговорили по этому поводу и решили создать рабочую группу по пересмотру введения ЭТТН, ЭСФ и ККМ. Мы не откажемся от них. Но рассмотрим вопросы упрощения внедрения этих систем», — сказал он.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

6 декабря после допроса в ГКНБ задержаны председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314543/
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