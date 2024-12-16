21:09
USD 87.00
EUR 91.46
RUB 0.84
Власть

Башар Асад сделал первое заявление после своего бегства из Сирии

Башар Асад сделал свое первое заявление после бегства из Сирии. Он заявил, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря, когда повстанцы начали заходить в Дамаск. Его канцелярия опубликовала пост в Facebook.

По его словам, он с первого дня войны не «торговал спасением страны ради личной безопасности» и стоял с офицерами и солдатами армии на передовой, «в десятках метров от террористов в самых горячих и опасных очагах конфликта». Он покинул Сирию только утром 8 декабря, а также не планировал отставку или поиск убежища. После активной фазы боев он отступил в Латакию (свой родной регион) вместе с российской армией, где наблюдал за ходом боевых действий. После падения Дамаска и атак беспилотников на российскую базу Хмеймим Москва начала обсуждать вопрос эвакуации Асада «в любом направлении».

«Я нес непоколебимую убежденность в воле сирийского народа и его способности защищать государство, защищать его институты и отстаивать свой выбор до самого последнего момента. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу — связи, которая остается непоколебимой ни при каких обстоятельствах и положениях. Это принадлежность, наполненная надеждой на то, что Сирия снова станет свободной и независимой».

Напомним, в ночь на 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/314381/
просмотров: 1508
Версия для печати
Материалы по теме
Началась глобальная охота за миллиардами Башара Асада — WSJ
За двое суток Израиль нанес удары по более чем 250 объектам в Сирии
Ситуация в Сирии: МИД рекомендует кыргызстанцам покинуть страну
Сирийский кризис и риски для Центральной Азии: мнение эксперта
Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в России
Reuters: Существует высокая вероятность гибели Асада в авиакатастрофе
Пять вариантов развития ситуации в Сирии: прогнозы турецкой газеты Sabah
Падение режима Асада. Трамп заявил, что надо начать переговоры России и Украины
Режим Башара Асада пал. В Сирии к власти пришли повстанцы
Ситуация в Сирии: Башар Асад покинул страну, боевики захватили Дамаск
Популярные новости
Предприниматели на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; не&nbsp;могут продать свои контейнеры&nbsp;&mdash; депутат Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
В&nbsp;ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Бизнес
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
Huawei представила в&nbsp;Дубае новый смартфон и&nbsp;другие флагманские устройства Huawei представила в Дубае новый смартфон и другие флагманские устройства
Акция от&nbsp;MegaPay: плати одним касанием и&nbsp;открой для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; Акция от MegaPay: плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»
16 декабря, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 декабря: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 декабря: без осадков...
20:42
Новогодние гирлянды вредят качеству сна, их надо выключать — исследование
20:15
На ремонт дорог: увеличены сборы для производителей и импортеров ГСМ
20:01
Важное, что надо знать инвестору, запускающему проект в Кыргызстане
19:42
Башар Асад сделал первое заявление после своего бегства из Сирии