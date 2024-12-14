13:33
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Власть

На фоне митингов. Впервые в истории Грузии сегодня президента выберет парламент

В Грузии больше двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов парламентских выборов, в которых с большим отрывом победила партия «Грузинская мечта». У нее большинство голосов в парламенте, однако оппозиция не признает итогов и называет политорганизацию пророссийской.

Митинги начались после того, как было заявлено, что власти приостанавливают начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Сегодня в Грузии проходят выборы президента страны. Впервые в истории Грузии его выберет избирательная коллегия в парламенте, а не народ.

В выборах примет участие всего один кандидат — бывший футболист Михаил Кавелашвили. Его выдвинула правящая партия.

Избирательная коллегия состоит из 300 человек: 150 депутатов парламента и 150 делегатов от регионов страны.

Оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными, и не выдвигали своих кандидатур.

Действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста. Она еще раз подтвердила свое намерение остаться на должности за день до выборов, также объявив себя единственным законным представителем власти в Грузии. Сегодня в Грузии, по словам Саломе Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она.

Сейчас очевидцы сообщают об акции протеста перед парламентом Грузии, где проходят выборы президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314202/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Акции протеста в Грузии. Послы пяти стран подали в отставку
США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией: акции продолжаются
Приостановка переговоров о вступлении в Евросоюз: в Грузии второй день митингов
Грузия остановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз: начались митинги
Следующим президентом Грузии станет ветеран футбола Михаил Кавелашвили
Грузия снова стала основным экспортером Кыргызстана по итогам десяти месяцев
При подведении итогов парламентских выборов в Грузии главу ЦИК облили краской
Парламентские выборы в Грузии: в Тбилиси прошла массовая акция протеста
Президент Грузии считает выборы нелегитимными и призвала выходить на протесты
Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах в стране
Популярные новости
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Исхак Масалиев призвал не&nbsp;заставлять пожилых осваивать цифровые технологии Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Предприниматели на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; не&nbsp;могут продать свои контейнеры&nbsp;&mdash; депутат Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
14 декабря, суббота
13:30
На рынке труда Кыргызстана сохраняется спрос на квалифицированные кадры На рынке труда Кыргызстана сохраняется спрос на квалифи...
13:20
Викрам Рузахунов требует от казахской полиции 61 миллион тенге компенсации
13:10
В женской колонии в селе Степном провели семейно-терапевтическое мероприятие
12:47
В России заблокировали доступ к мессенджеру Viber
12:45
На фоне митингов. Впервые в истории Грузии сегодня президента выберет парламент