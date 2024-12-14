На фоне митингов. Впервые в истории Грузии сегодня президента выберет парламент

В Грузии больше двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов парламентских выборов, в которых с большим отрывом победила партия «Грузинская мечта». У нее большинство голосов в парламенте, однако оппозиция не признает итогов и называет политорганизацию пророссийской.

Митинги начались после того, как было заявлено, что власти приостанавливают начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Сегодня в Грузии проходят выборы президента страны. Впервые в истории Грузии его выберет избирательная коллегия в парламенте, а не народ.

В выборах примет участие всего один кандидат — бывший футболист Михаил Кавелашвили. Его выдвинула правящая партия.

Избирательная коллегия состоит из 300 человек: 150 депутатов парламента и 150 делегатов от регионов страны.

Оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными, и не выдвигали своих кандидатур.

Действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста. Она еще раз подтвердила свое намерение остаться на должности за день до выборов, также объявив себя единственным законным представителем власти в Грузии. Сегодня в Грузии, по словам Саломе Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она.

Сейчас очевидцы сообщают об акции протеста перед парламентом Грузии, где проходят выборы президента.