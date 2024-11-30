Приостановка переговоров о вступлении в Евросоюз: в Грузии второй день митингов

В Тбилиси силовики водометами начали разгонять протестующих — митинги проходят вторую ночь подряд. Акции протеста начались после того, как было заявлено, что власти приостанавливают начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Вчера, в пятницу вечером и сегодня ночью продолжились протесты против решения правительства. Второй день подряд происходят стычки с полицией и жесткие задержания, полицейский спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и слезоточивый газ. У здания парламента на проспекте Руставели вечером в пятницу собралось несколько десятков тысяч человек. Их было даже больше, чем накануне.

Протестующие жгут костры и периодически скандируют «Сакартвело». Некоторые размахивают флагами Грузии и Евросоюза, сообщает корреспондент «Би-би-си» Нина Ахметели. Напротив них находится цепочка полицейского спецназа.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По результатам подсчета голосов в ЦИК правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,92 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политорганизации, однако они не согласны с итогами.