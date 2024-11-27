Следующим президентом Грузии станет ветеран футбола Михаил Кавелашвили

Следующим президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили. Об этом на брифинге после заседания политсовета партии «Грузинская мечта» заявил ее почетный председатель Бидзина Иванишвили.

Михаил Кавелашвили — депутат парламента от «Грузинской мечты». Один из лидеров формально отколовшейся от правящей партии «Силы народа», был 18-м номером в партийном списке «Мечты» на парламентских выборах 26 октября.

Он ветеран футбола, начинал спортивную карьеру в тбилисском «Локомотиве», затем перешел в «Динамо», в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году перешел во владикавказский клуб «Спартак-Алания», а в 1996-м — в «Манчестер Сити» (28 матчей, 3 гола). Также играл за разные клубы Швейцарии. За сборную Грузии сыграл 46 матчей, забил 9 мячей.

Впервые президента Грузии выберет не население, а Избирательная коллегия, в которой у «Грузинской мечты» будет большинство мест.

Выборы пройдут 14 декабря в здании парламента, а инаугурация — 29 декабря текущего года. Второй тур выборов (в случае необходимости) состоится тоже 14 декабря.