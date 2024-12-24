«Таа-та-та-тан». Какими фразами чиновники запомнились в 2024 году

В 2024 году некоторые чиновники и депутаты умудрились выделиться из общей массы своими неожиданными или неоднозначными высказываниями.
24.kg представляет топ-10 цитат властьимущих в уходящем году.
«Таа-та-та-тан»Если в 2023 году спикер парламента Нурланбек Шакиев инициировал изменение флага, то в этом приступил к переписыванию государственного гимна. По его словам, нынешний принят, когда Кыргызстан только вышел из состава Советского Союза. А сейчас мы государство, которое встало на ноги, поэтому и надо поменять гимн.
Один из наших президентов, не буду называть имени, поехал в одну из зарубежных стран. Рассказывают, когда там заиграл наш гимн и зазвучало «таа-та-та-тан», птицы с дерева разлетелись. Когда заиграл гимн встречающего государства, птицы довольные вернулись.Нурланбек Шакиев
«Мурчание, а не песня»Государственный гимн не по душе и заместителю председателя кабинета министров Эдилю Байсалову. По его словам, многие кыргызстанцы не могут его петь полной грудью и это надо исправить.
Мы хотим признаваться в любви к родине, славить нашу республику, петь полной грудью. А у нас это не получается. Каждую неделю проходит мероприятие в филармонии, просто мурчание, а не песня.Эдиль Байсалов
«Не дождетесь»В ноябре депутаты спросили у главы кабмина Акылбека Жапарова, собирается ли он уйти в отставку.
Нардеп Дастанбек Джумабеков сказал, что доклад председателя кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за 2023 год и республиканском бюджете на 2025-й показался будто последним.
«Будто бы вы прощались с нами», — сказал он.
Стесняюсь сказать, не дождетесь. В следующем году презентация будет еще лучше. Это веление бога и решение президента. Насколько будет доверие главы государства, столько и будем работать. Садыр Жапаров говорил, что я буду премьер-министром, который будет работать дольше предыдущих.Акылбек Жапаров
«Стал депутатом, гоняясь за тараканами»В сентябре депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов вновь оказался в центре скандала, на этот раз с мэром Токмака Максатом Нусувалиевым. Причина конфликта — плохо отремонтированная спортивная школа. Комментируя перепалку с Эруланом Кокуловым, градоначальник заявил, что пришел на должность через конкурс и собеседования.
Человек, который стал депутатом, гоняясь за тараканами, не может давать оценку моему образованию.Максат Нусувалиев
После на заседании парламента Эрулан Кокулов обиделся, что коллеги не вступились за него в этом конфликте. Спустя некоторое время глава парламентской фракции «Ынтымак» Марлен Маматалиев все-таки встал на сторону народного избранника и потребовал извинений от мэра Токмака.
«Благодарите Тай-Мураса»6 декабря президент Садыр Жапаров открыл платную объездную дорогу в Узгенском районе Ошской области. Ее с партнерами построил сын главы ГКНБ Тай-Мурас Ташиев.
В октябре, комментируя строительство трассы, глава государства призвал поблагодарить Тай-Мураса Ташиева за то, что тот привлек инвесторов в проект.
Может, скажем спасибо Тай-Мурасу, который строит объездную дорогу в Узгене? Мы должны быть благодарны за то, что он нашел людей, у которых есть деньги, инвесторов, и строит.Садыр Жапаров
После открытия объездной трассы Тай-Мурас Ташиев признался журналистам: он продал семейный завод и взял кредит, чтобы построить дорогу, но отец сказал ему выйти из проекта после просмотра видео журналиста-расследователя Болота Темирова.
«Звание маршала Камчыбеку Ташиеву!»В декабре на заседании Жогорку Кенеша депутаты не скупились на похвалы Камчыбеку Ташиеву. Но среди народных избранников выделился Акбокон Таштанбеков, который заявил, что главе ГКНБ надо присвоить звание маршала и он его вполне заслуживает.
Вы генерал. Президент может дать и звание маршала. Но есть еще полководец. Так называют тех, кто выиграл большое сражение. Я уверен, если вы победите (коррупцию), то народ вам даст звание полководца.Акбокон Таштанбеков
«Позвоночник сломается»В начале года ГКНБ объявил в розыск основателя стройкомпании KG Group Имамидина Ташова. Тогда председатель спецслужб Камчыбек Ташиев предупредил, что у бизнесмена однажды сломается позвоночник из-за его видеообращений.
Он прячется. Но мы его все равно задержим и привлечем к ответственности за попытку совершить госпереворот. Имамидин Ташов врет и перешел на видеообращения. Он доиграется, и у него сломается позвоночник. Я всегда говорю: если не будешь следить за языком, пострадаешь.Камчыбек Ташиев
Отметим, предостережение по поводу языка Камчыбек Ташиев делал и экс-депутату Адахану Мадумарову.
Мы должны привлечь к ответственности всех недисциплинированных. Мы должны показать им, как глава государства работает днем и ночью. Этот Мадумаров снова пострадает из-за своего языка. Из-за своих высказываний он из парламента ушел, отдалился от народа.Камчыбек Ташиев
«Как может быть парк на 47 гектарах?»Цитата принадлежит мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву. Он выразил недоумение на предложение построить парк на месте ипподрома «Ак-Кула». Градоначальник отметил, что в столице много нуждающихся в жилье горожан, а потому целесообразнее возвести на этом месте многоэтажные здания.
Разбить на 47 гектарах парк? Как это, вообще, возможно? Вы сами подумайте: как можно разбить парк на 47 гектарах? Жители Бишкека, кыргызстанцы нуждаются в многоквартирных домах. И мы должны удовлетворить эту потребность.Айбек Джунушалиев
«В Америке есть OpenAI, у нас Акылбек Усенбекович»На одном из заседаний парламента депутат Дастан Бекешев сравнил главу кабмина Акылбека Жапарова с искусственным интеллектом.
При рассмотрении республиканского бюджета на следующий год нардеп попросил председателя кабмина выделить в совокупности 270 миллионов на строительство спортивного зала, больницы в Октябрьском районе Бишкека и нужды людей с инвалидностью.
Хотел бы услышать от вас то, что вы сможете это сделать и сделаете это в 2025-м. Спасибо! А так — здоровья вам, президенту. Думаю, у вас все получится. В Америке есть OpenAI, а у нас есть Акылбек Усенбекович.Дастан Бекешев
«Чолчоңдобо»«Чолчоңдобо» значит «Сильно не балуйся». Выражение адресовано спикером Нурланбеком Шакиевым главе Госстроя Нурдану Орунтаеву.
Предыстория неурядицы такова: Нурдан Орунтаев дал распоряжение своему заместителю не пускать депутата Марата Мураталиева в строящуюся больницу в Таласе без сопровождения сотрудников ведомства. Но после того, как ситуация стала общественным достоянием в парламенте, глава Госстроя извинился перед народными избранниками.
Не нужно баловаться. Не нужно бросать тень на власть. У кыргызов есть выражение: «Эркелесең эркеле, бирок чолчоңдобо» — «Балуйтесь, но не переходите грань». Не учите депутатов. Они сами знают, куда и как идти.Нурланбек Шакиев