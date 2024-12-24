«Таа-та-та-тан». Какими фразами чиновники запомнились в 2024 году

В 2024 году некоторые чиновники и депутаты умудрились выделиться из общей массы своими неожиданными или неоднозначными высказываниями.

24.kg представляет топ-10 цитат властьимущих в уходящем году.

«Таа-та-та-тан»

Если в 2023 году спикер парламента Нурланбек Шакиев инициировал изменение флага, то в этом приступил к переписыванию государственного гимна. По его словам, нынешний принят, когда Кыргызстан только вышел из состава Советского Союза. А сейчас мы государство, которое встало на ноги, поэтому и надо поменять гимн.

Один из наших президентов, не буду называть имени, поехал в одну из зарубежных стран. Рассказывают, когда там заиграл наш гимн и зазвучало «таа-та-та-тан», птицы с дерева разлетелись. Когда заиграл гимн встречающего государства, птицы довольные вернулись. Нурланбек Шакиев

Торага аргументировал изменение госсимвола и тем, что гимн сложен в исполнении и были случаи, «когда даже птицы пугались».

«Мурчание, а не песня»

Мы хотим признаваться в любви к родине, славить нашу республику, петь полной грудью. А у нас это не получается. Каждую неделю проходит мероприятие в филармонии, просто мурчание, а не песня. Эдиль Байсалов

Государственный гимн не по душе и заместителю председателя кабинета министров Эдилю Байсалову. По его словам, многие кыргызстанцы не могут его петь полной грудью и это надо исправить.

«Не дождетесь»

В ноябре депутаты спросили у главы кабмина Акылбека Жапарова, собирается ли он уйти в отставку.

Нардеп Дастанбек Джумабеков сказал, что доклад председателя кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за 2023 год и республиканском бюджете на 2025-й показался будто последним.

«Будто бы вы прощались с нами», — сказал он.

Стесняюсь сказать, не дождетесь. В следующем году презентация будет еще лучше. Это веление бога и решение президента. Насколько будет доверие главы государства, столько и будем работать. Садыр Жапаров говорил, что я буду премьер-министром, который будет работать дольше предыдущих. Акылбек Жапаров

«Стал депутатом, гоняясь за тараканами»

Человек, который стал депутатом, гоняясь за тараканами, не может давать оценку моему образованию. Максат Нусувалиев

В сентябре депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов вновь оказался в центре скандала, на этот раз с мэром Токмака Максатом Нусувалиевым. Причина конфликта — плохо отремонтированная спортивная школа. Комментируя перепалку с Эруланом Кокуловым, градоначальник заявил, что пришел на должность через конкурс и собеседования.

После на заседании парламента Эрулан Кокулов обиделся, что коллеги не вступились за него в этом конфликте. Спустя некоторое время глава парламентской фракции «Ынтымак» Марлен Маматалиев все-таки встал на сторону народного избранника и потребовал извинений от мэра Токмака.

«Благодарите Тай-Мураса»

6 декабря президент Садыр Жапаров открыл платную объездную дорогу в Узгенском районе Ошской области. Ее с партнерами построил сын главы ГКНБ Тай-Мурас Ташиев.

В октябре, комментируя строительство трассы, глава государства призвал поблагодарить Тай-Мураса Ташиева за то, что тот привлек инвесторов в проект.

Может, скажем спасибо Тай-Мурасу, который строит объездную дорогу в Узгене? Мы должны быть благодарны за то, что он нашел людей, у которых есть деньги, инвесторов, и строит. Садыр Жапаров

После открытия объездной трассы Тай-Мурас Ташиев признался журналистам: он продал семейный завод и взял кредит, чтобы построить дорогу, но отец сказал ему выйти из проекта после просмотра видео журналиста-расследователя Болота Темирова.

«Звание маршала Камчыбеку Ташиеву!»

В декабре на заседании Жогорку Кенеша депутаты не скупились на похвалы Камчыбеку Ташиеву. Но среди народных избранников выделился Акбокон Таштанбеков, который заявил, что главе ГКНБ надо присвоить звание маршала и он его вполне заслуживает.

Вы генерал. Президент может дать и звание маршала. Но есть еще полководец. Так называют тех, кто выиграл большое сражение. Я уверен, если вы победите (коррупцию), то народ вам даст звание полководца. Акбокон Таштанбеков

«Позвоночник сломается»

Он прячется. Но мы его все равно задержим и привлечем к ответственности за попытку совершить госпереворот. Имамидин Ташов врет и перешел на видеообращения. Он доиграется, и у него сломается позвоночник. Я всегда говорю: если не будешь следить за языком, пострадаешь. Камчыбек Ташиев

В начале года ГКНБ объявил в розыск основателя стройкомпании KG Group Имамидина Ташова. Тогда председатель спецслужб Камчыбек Ташиев предупредил, что у бизнесмена однажды сломается позвоночник из-за его видеообращений.

Отметим, предостережение по поводу языка Камчыбек Ташиев делал и экс-депутату Адахану Мадумарову.

Мы должны привлечь к ответственности всех недисциплинированных. Мы должны показать им, как глава государства работает днем и ночью. Этот Мадумаров снова пострадает из-за своего языка. Из-за своих высказываний он из парламента ушел, отдалился от народа. Камчыбек Ташиев

«Как может быть парк на 47 гектарах?»

Разбить на 47 гектарах парк? Как это, вообще, возможно? Вы сами подумайте: как можно разбить парк на 47 гектарах? Жители Бишкека, кыргызстанцы нуждаются в многоквартирных домах. И мы должны удовлетворить эту потребность. Айбек Джунушалиев

Цитата принадлежит мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву. Он выразил недоумение на предложение построить парк на месте ипподрома «Ак-Кула». Градоначальник отметил, что в столице много нуждающихся в жилье горожан, а потому целесообразнее возвести на этом месте многоэтажные здания.

«В Америке есть OpenAI, у нас Акылбек Усенбекович»

На одном из заседаний парламента депутат Дастан Бекешев сравнил главу кабмина Акылбека Жапарова с искусственным интеллектом.

При рассмотрении республиканского бюджета на следующий год нардеп попросил председателя кабмина выделить в совокупности 270 миллионов на строительство спортивного зала, больницы в Октябрьском районе Бишкека и нужды людей с инвалидностью.

Хотел бы услышать от вас то, что вы сможете это сделать и сделаете это в 2025-м. Спасибо! А так — здоровья вам, президенту. Думаю, у вас все получится. В Америке есть OpenAI, а у нас есть Акылбек Усенбекович. Дастан Бекешев

«Чолчоңдобо»

«Чолчоңдобо» значит «Сильно не балуйся». Выражение адресовано спикером Нурланбеком Шакиевым главе Госстроя Нурдану Орунтаеву.

Предыстория неурядицы такова: Нурдан Орунтаев дал распоряжение своему заместителю не пускать депутата Марата Мураталиева в строящуюся больницу в Таласе без сопровождения сотрудников ведомства. Но после того, как ситуация стала общественным достоянием в парламенте, глава Госстроя извинился перед народными избранниками.

Не нужно баловаться. Не нужно бросать тень на власть. У кыргызов есть выражение: «Эркелесең эркеле, бирок чолчоңдобо» — «Балуйтесь, но не переходите грань». Не учите депутатов. Они сами знают, куда и как идти. Нурланбек Шакиев

Парламентарии отметили, что они вправе инспектировать объекты в своем округе, не предупреждая Госстрой. Спикер отчитал Нурдана Орунтаева и сделал ему строгое замечание.