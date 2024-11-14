Дастан Бекешев: В Америке есть OpenAI, у нас есть Акылбек Усенбекович

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что рост экономики в 9,2 процента, которого достиг кабмин, — это «мощно». Однако, по его словам, как в сказке о рыбаке и рыбке, этого тоже мало.

Нардеп озвучил главе кабмина три просьбы. Первая — выделить 50 миллионов сомов для строительства спортивных залов в Октябрьском районе Бишкека, из которого он избран депутатом, и 150 миллионов сомов на больницы района.

Дастан Бекешев попросил выделить деньги для нужд людей с инвалидностью. На закупку тростей для незрячих, слуховых аппаратов, инвалидных колясок, программ для экранного чтения и прочего он попросил заложить в бюджет 2025 года 70 миллионов сомов.

Третья просьба — обеспечить качественные образование, здравоохранение, дороги и общественный транспорт, которого в Бишкеке очень мало.

Депутат заметил, что он внес ряд поправок, благодаря которым в бюджет страны поступает 1 тысяча 500 миллиардов сомов, и поэтому считает, что исполнение его просьб главе кабмина по плечу.

«Хотел бы услышать от вас, что вы сможете это сделать и сделаете в следующем году. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, здоровья президенту. И тогда у нас все будет хорошо. В Америке есть OpenAI, у нас есть Акылбек Усенбекович», — заключил Дастан Бекешев.