Изменение гимна. Создана межведомственная комиссия, в состав вошли и депутаты

Создана межведомственная комиссия по изменению гимна. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

В нее вошли восемь депутатов. Это Бактыбек Марипов, Азамат Исраилов, Аккулу Бердиев, Винера Раимбачаева, Кубанычбек Самаков, Саидбек Зулпуев, Советбек Рустамбек уулу и Айбек Маткеримов.

Межведкомиссия, созданная кабмином, должна предложить три варианта нового гимна и внести их на рассмотрение Жогорку Кенеша. Депутаты должны выбрать самый подходящий.