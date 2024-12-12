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Власть

Изменение гимна. Создана межведомственная комиссия, в состав вошли и депутаты

Создана межведомственная комиссия по изменению гимна. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

В нее вошли восемь депутатов. Это Бактыбек Марипов, Азамат Исраилов, Аккулу Бердиев, Винера Раимбачаева, Кубанычбек Самаков, Саидбек Зулпуев, Советбек Рустамбек уулу и Айбек Маткеримов.

Межведкомиссия, созданная кабмином, должна предложить три варианта нового гимна и внести их на рассмотрение Жогорку Кенеша. Депутаты должны выбрать самый подходящий.

Напомним, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил о необходимости изменения гимна. Торага считает, что нынешний государственный символ трудноисполняем. По его словам, гимн должен быть принят до апреля следующего года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313955/
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