Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в конфликт в Сирии. Об этом он написал на платформе Truth Social.

Сирия — это бардак, она не наш друг, и США не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша битва. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь! Дональд Трамп

Он также отметил «беспрецедентное наступление» боевиков, выступающих против Башара Асада. Противники сирийского президента, «очевидно, готовятся сделать очень большой шаг» к его свержению.

Россия, считает Трамп, не в состоянии остановить наступление боевиков, поскольку «увязла в Украине и потеряла там более 600 тысяч солдат».

Ранее, в 2019 году, Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, подчеркивая необходимость прекращения «бесконечных войн» и сосредоточения на внутренних проблемах США.

Таким образом, нынешнее заявление Трампа отражает его прежнюю позицию о минимизации участия США в зарубежных конфликтах.