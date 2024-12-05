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Власть

Задержания налоговиков. Глава кабмина должен уйти в отставку, считает депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что глава кабмина Акылбек Жапаров должен был уйти в отставку в связи с задержаниями начальников управления Налоговой службы.

Она напомнила слова главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о том, что налоговики создали коррупционную схему по ЭТНН и нанесли ущерб в 3,2 миллиарда сомов бюджету страны.

«Вы собираете деньги с народа, но не можете у себя устранить взяточничество. Я бы обратилась к руководству республики: если у себя порядок не можете навести, почему удивляетесь тому, что люди вам не доверяют? Я против этих санкций, штрафов только по одной причине. Потому что все знают — вы коррумпированы. Зампредседателя кабмина сказал, что 3,2 миллиарда сомов ущерба нанесли. Это огромная сумма. Это как минимум должен уйти в отставку глава кабмина, должен сидеть глава Налоговой службы», — сказала Эльвира Сурабалдиева, обращаясь к министру экономики и коммерции Данияру Амангельдиеву.

Депутаты обсуждали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения.

Напомним, по факту злоупотребления должностным положением задержан ряд чиновников Налоговой службы. 3 декабря спецслужбы вместе с бойцами «Альфы» провели массовые задержания налоговиков во всех управлениях Налоговой службы Бишкека. На допрос доставлены четыре начальника управлений и около 30 рядовых сотрудников. Под стражей остались начальники УГНС трех районов. Остальных отпустили. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/313247/
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