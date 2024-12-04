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Происшествия

Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы

Начальники трех районных управлений Налоговой службы задержаны на 48 часов. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах. 

Напомним, 3 декабря сотрудники ГКНБ совместно с бойцами спецназа «Альфа» обыскали четыре районных управлениях ГНС.

В результате на допрос доставили 30 сотрудников и четырех начальников. Позже рядовых работников и одного начальника отпустили, троих чиновников водворили в ИВС. 

По данным источников, сотрудников налоговой проверяли в связи с подозрением в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313033/
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