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Власть

В Жогорку Кенеше хотят провести расследование по закупке ноутбуков для учителей

На заседании Жогорку Кенеша депутат Камила Талиева заявила, что парламент должен провести расследование по закупке 80 тысяч ноутбуков для учителей.

По ее словам, к ней поступили все документы по этой закупке. И изучив все по хронологии, она стала сомневаться в чистоте процедуры. По ее словам, изучение материалов наводит на мысли, что документы составлены так, что есть место коррупции.

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«Само распоряжение Министерства образования написано неправильно. Там нет сроков закупки. Я, как человек работавший в правительстве, могу сказать, что так не делается», — сказала депутат.

Напомним, Садыр Жапаров объявил выговор ряду чиновников, среди которых глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель Эдиль Байсалов, за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей при закупке Министерством образования некачественных ноутбуков для учителей средних школ.

В феврале заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сообщил на коллегии в Таласской области, что всех учителей Кыргызстана обеспечат ноутбуками до июня, которые планируется закупить напрямую в Китае. Позже было объявлено, что для реализации этого проекта из республиканского бюджета дополнительно потребуется 2,5 миллиарда сомов.

В середине августа министр образования и науки Догдуркүл Кендирбаева заявила, что обеспечение учителей ноутбуками начнется только ко второй учебной четверти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312497/
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