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Власть

Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками

Все учителя Кыргызстана до июня будут обеспечены ноутбуками. Об этом сказал замглавы кабмина Эдиль Байсалов на коллегии в Таласской области.

«Мы побывали в Китае, где ознакомились с деятельностью компании по производству ноутбуков. Мы постараемся напрямую закупить оттуда», — пояснил он.

Эдиль Байсалов отметил, что каждый педагог по 1-2 часа в день должен будет уделять время работе с ноутбуком в целях саморазвития и обучения.

«Учитель должен быть умнее ученика, это требование. Кроме того, раз в пять лет педагоги будут проходить повышение квалификации. Мы поэтому и отстали по сфере образования. Есть план на ближайшие пять лет. Даст бог, в течение пяти лет ноутбуки также будут у каждого школьника, в сфере образования произойдет много изменений», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286112/
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