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Власть

Садыр Жапаров объявил выговор Акылбеку Жапарову и ряду госчиновников

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о вынесении выговоров ряду высокопоставленных чиновников за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей при закупке Министерством образования некачественных ноутбуков для учителей средних школ.  

 Выговоры получили:

  •  председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров;
  • заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов;
  •  министр образования и науки КР Догдуркүл Кендирбаева;
  • заместитель министра образования и науки КР по цифровому развитию Лира Самыкбаева;
  •  заведующей отделом отраслевой политики – заместитель начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента  Жипариса Рысбекова;
  •  главный эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента  Медербек Омурбеков.
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 Напомним, в феврале заместитель председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов сообщил на коллегии в Таласской области, что всех учителей Кыргызстана обеспечат ноутбуками до июня, которые планируется закупить напрямую в Китае.

Позже было объявлено, что для реализации этого проекта из республиканского бюджета дополнительно потребуется 2,5 миллиарда сомов.

В середине августа министр образования и науки Догдуркүл Кендирбаева заявила, что обеспечение учителей ноутбуками начнется только ко второй учебной четверти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312197/
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