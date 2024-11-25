Садыр Жапаров объявил выговор Акылбеку Жапарову и ряду госчиновников

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о вынесении выговоров ряду высокопоставленных чиновников за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей при закупке Министерством образования некачественных ноутбуков для учителей средних школ.

Выговоры получили:

председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров;

заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов;

министр образования и науки КР Догдуркүл Кендирбаева;

заместитель министра образования и науки КР по цифровому развитию Лира Самыкбаева;

заведующей отделом отраслевой политики – заместитель начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Жипариса Рысбекова;

главный эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Медербек Омурбеков.

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Напомним, в феврале заместитель председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов сообщил на коллегии в Таласской области, что всех учителей Кыргызстана обеспечат ноутбуками до июня, которые планируется закупить напрямую в Китае.

Позже было объявлено, что для реализации этого проекта из республиканского бюджета дополнительно потребуется 2,5 миллиарда сомов.

В середине августа министр образования и науки Догдуркүл Кендирбаева заявила, что обеспечение учителей ноутбуками начнется только ко второй учебной четверти.