На обеспечение учителей ноутбуками потребуется 2,5 миллиарда сомов

На обеспечение учителей ноутбуками из республиканского бюджета дополнительно потребуется 2,5 миллиарда сомов. Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров, вынесенном на общественное обсуждение.

Обеспечить техникой с содержанием образовательного контента «Санарип кампа» намерены 80 тысяч педагогов государственных и муниципальных школ.

Напомним, в феврале замглавы кабмина Эдиль Байсалов сообщил на коллегии в Таласской области, что все учителя Кыргызстана до июня будут обеспечены ноутбуками, которые постараются напрямую закупить в Китае. Он отметил, что каждый педагог должен будет по 1-2 часа в день уделять работе с ноутбуком в целях саморазвития и обучения.

«Учитель должен быть умнее ученика, это требование. Даст бог, в течение пяти лет ноутбуки также будут у каждого школьника, в сфере образования произойдет много изменений», — пообещал чиновник.