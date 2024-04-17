21:37
USD 89.11
EUR 94.62
RUB 0.95
Общество

На обеспечение учителей ноутбуками потребуется 2,5 миллиарда сомов

На обеспечение учителей ноутбуками из республиканского бюджета дополнительно потребуется 2,5 миллиарда сомов. Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров, вынесенном на общественное обсуждение.

Обеспечить техникой с содержанием образовательного контента «Санарип кампа» намерены 80 тысяч педагогов государственных и муниципальных школ.

Напомним, в феврале замглавы кабмина Эдиль Байсалов сообщил на коллегии в Таласской области, что все учителя Кыргызстана до июня будут обеспечены ноутбуками, которые постараются напрямую закупить в Китае. Он отметил, что каждый педагог должен будет по 1-2 часа в день уделять работе с ноутбуком в целях саморазвития и обучения.

«Учитель должен быть умнее ученика, это требование. Даст бог, в течение пяти лет ноутбуки также будут у каждого школьника, в сфере образования произойдет много изменений», — пообещал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291838/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане учителям пенсионного возраста сократят нагрузку
Необычный ноутбук с двумя съемными экранами представила тайваньская компания
Учителя пробирались на работу через сугробы. Министр поблагодарила педагогов
Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Учителям географии не оплачивают проверку работ. Они обратились к президенту
Садыр Жапаров призвал защищать права учителей
Делегаты курултая требуют защитить честь и достоинство учителей
На курултае предложили защищать права учителей на законодательном уровне
Учителей в Караколе заставляют работать в выходные дни
В Бишкеке появится памятник учителям России и Кыргызстана
Популярные новости
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
17 апреля, среда
21:22
На обеспечение учителей ноутбуками потребуется 2,5 миллиарда сомов На обеспечение учителей ноутбуками потребуется 2,5 милл...
21:10
Блокировка TikTok в Кыргызстане. Что об этом думают жители Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 апреля: будет солнечно
20:44
В Баткене задержан наркокурьер с 13 килограммами гашиша
20:21
Внедрить в Кыргызстане 12-летнее обучение планируют в два этапа