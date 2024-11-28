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Власть

Президент Кыргызстана с рабочим визитом находится в Астане

Президент Кыргызстана, завершив свой визит в Германию, прибыл в Астану (Республика Казахстан).

Садыра Жапарова встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

На флагштоках аэропорта были вывешены флаги государств, входящих в ОДКБ, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

В рамках рабочего визита он примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что лидеры стран ОДКБ на пленарной сессии обсудят приоритетные направления деятельности в период председательства Кыргызстана в организации.

Он добавил, что будут рассмотрены два вопроса: о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Кыргызстана, об этом доложит президент Жапаров, и о документах для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности.

По его данным, ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районов, а также задачи по формированию новой архитектуры, равной неделимой безопасности в Евразии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312439/
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