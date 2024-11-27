Садыр Жапаров доложит о приоритетах в период председательства КР в ОДКБ

Очередная сессия Совета коллективной безопасности пройдет 28 ноября в Астане. Лидеры стран ОДКБ на пленарной сессии обсудят приоритетные направления деятельности в период председательства Кыргызстана в организации, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский лидер также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Затем будет пленарное заседание, на котором будут рассмотрены два вопроса: о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Киргизии, об этом доложит президент Киргизии (Садыр) Жапаров, и о документах для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности», — сказал Юрий Ушаков.

По его данным, ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районов, а также задачи по формированию новой архитектуры равной неделимой безопасности в Евразии.

Запланированы два заседания — в узком и расширенном составах. На первом — с участием только лидеров стран ОДКБ — будет обсуждаться только один вопрос — об актуальных проблемах безопасности.

«Самое интересное — это, конечно, неформальная дискуссия, которая обычно проводится после таких заседаний», — добавил помощник президента РФ.