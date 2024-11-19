Обязательное страхование в Жогорку Кенеше назвали антинародным законом

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Исхак Масалиев заявил, что законопроект, которым кабмин намерен ввести обязательное страхование автотранспорта и увеличить охват обязательного страхования недвижимости, антинародный, и призвал коллег голосовать против него.

Народный избранник отметил, что этот документ коснется граждан, а рабочую группу для его обсуждения создали из числа представителей страховых компаний, которые заинтересованы в вопросе.

«Это дополнительные расходы для граждан, они и так платят налоги. Еще за что платить? За авто? Акцизный налог на бензин платим мы со своего кармана, технический осмотр тоже сами оплачиваем. Мало того, теперь нам на шею страхование повесят, которое должно быть добровольным. Ладно, у кого дорогие машины, будут беспокоиться, а старое авто за $2-3 тысячи кто будет страховать?» — недоумевает Исхак Масалиев.

Он сказал, что не против обязательного страхования недвижимости, но прежде нужно привести жилые дома в соответствие с государственными стандартами.

У нас 90 процентов домов не введены в эксплуатацию в установленном порядке. В домах, где нужно устанавливать электрокабели на 4 киловатта, ставят 2 киловатта, вместо медной проводки — алюминиевую, так как она дешевле. А если произойдет землетрясение, то вы не будете платить компенсацию потому, что установлена дешевая проводка. Исхак Масалиев

Депутат добавил, что законопроект нужно отправить на антикоррупционную экспертизу, так как он напрямую относится к правам человека. И попросил коллег отклонить документ, отметив, что к обязательному страхованию Кыргызстан может приступить через пять-десять лет, когда граждане станут жить лучше, снизится инфляция. А пока, по его словам, кабмин должен найти другие пути пополнения бюджета.