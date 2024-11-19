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Власть

Обязательное страхование всех видов транспорта предлагает ввести Минэкономики

Министерство экономики и коммерции внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект, которым предлагается ввести обязательное страхование транспортных и автотранспортных средств.

Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, что минимальная цена страхования составляет 1 тысячу 700 сомов. Это страхование небольших авто, к примеру, «Хонда Фит». Чем дороже машина, тем выше тариф. Страхование самых дорогих автомобилей будет стоить около 10 тысяч сомов.

А штраф за отсутствие страхового полиса составит 2 тысячи сомов.

При условии наступления страхового случая Государственная страховая организация может выплатить до 700 тысяч сомов. Если в ДТП человек получил инвалидность, размер компенсации составит около 300 тысяч. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311567/
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