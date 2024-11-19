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Власть

Кыргызстанцев хотят обязать страховать недвижимость перед продажей

Страховой полис включат в перечень документов, предъявляемых в Государственную регистрационную службу при совершении сделок с недвижимостью или при госрегистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество. Соответствующий законопроект рассматривается комитетами Жогорку Кенеша в первом чтении.  

Документом предлагается принимать в качестве залога имущество, на которое предъявят страховой полис.

Проект закона направлен на повышение охвата населения страхованием жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, а также на пополнение доходной части республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311558/
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