Кыргызстанцев хотят обязать страховать недвижимость перед продажей

Страховой полис включат в перечень документов, предъявляемых в Государственную регистрационную службу при совершении сделок с недвижимостью или при госрегистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество. Соответствующий законопроект рассматривается комитетами Жогорку Кенеша в первом чтении.

Документом предлагается принимать в качестве залога имущество, на которое предъявят страховой полис.

Проект закона направлен на повышение охвата населения страхованием жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, а также на пополнение доходной части республиканского бюджета.