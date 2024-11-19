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Власть

Резолюция принята. Генеральная Ассамблея ООН намерена сотрудничать с ОДКБ

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

из архива
Фото из архива

«В документе подчеркивается, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности, противодействие терроризму и организованной транснациональной преступности, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией и торговлей людьми и ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф, что содействует реализации целей и принципов ООН», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Генассамблея ООН предложила генсекретарю и впредь проводить регулярные консультации с генсеком ОДКБ в рамках двусторонних контактов и форумов различных форматов. ООН и ОДКБ продолжат взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Обе организации будут также изучать возможные пути дальнейшего наращивания взаимодействия в области поддержания мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311574/
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