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Власть

Удары вглубь России дальнобойным оружием. Комментарий МИД РФ

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала распространенную ранее информацию о том, что уходящий с поста президент США Джо Байден дал Киеву разрешение наносить ракетами ATACMS удары вглубь территории России.

По ее словам, пока не известно, опираются ли данные вбросы на официальные источники.

«Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против РФ гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели — нанести Москве стратегическое поражение... О том, что в действительности означает формулировка «дать разрешение» на применение натовского высокоточного дальнобойного оружия, напомним, четко заявил Владимир Путин 25 октября. Он подчеркнул, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить такие удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО», — сказала Мария Захарова.

Она заметила, что «использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ РФ будет в таком случае адекватным и ощутимым».

Напомним, ранее The New York Times опубликовала материал, где говорится, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Белый дом официально никак не прокомментировал эти данные до сих пор.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311547/
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