Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. Источники The New York Times уточнили, что речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Решение было принято в связи с сообщениями о том, что Россия привлекла войска КНДР к боевым действиям в Курской области. Москва и Пхеньян подписали в этом году договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно четвертой статье соглашения, в случае вооруженного нападения третьих стран другая сторона обязуется оказать помощь всеми доступными военными средствами. Источники NYT отмечают, что США не ожидают значительных изменений в ходе боевых действий и приняли решение о разрешении ударов с тем, чтобы подать таким образом сигнал военным КНДР.

В свою очередь, французская Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания приняли аналогичные решения в отношении ракет Storm Shadow и SCALP вслед за решением Байдена.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — американская тактическая баллистическая ракета, разработанная для поражения стратегических и тактических целей на дальних расстояниях. Ракеты ATACMS могут наносить удары на дистанцию до 300 километров и обладают высокой точностью. Они предназначены для запусков с мобильных пусковых установок и могут быть оснащены различными боевыми частями, включая кассетные и обычные боеголовки.

Storm Shadow — британская крылатая ракета, разработанная для поражения высокозащищенных целей на дальности до 250 – 300 километров. Storm Shadow используется в основном для ударов по стратегическим объектам, таким как командные пункты и склады боеприпасов. Она обладает высокой точностью и может быть запущена с различных типов боевых самолетов, включая Tornado и Eurofighter Typhoon. Ракета оснащена аэродинамическим управлением и активной радиолокационной системой наведения.

Дональд Трамп-младший уже назвал «имбецилами» лидеров стран, которые разрешили Украине дальнобойное оружие.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет убедиться, что они начнут Третью мировую войну, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Нужно заморозить эти триллионы долларов. Будь проклята жизнь! Имбецилы!» — написал сын избранного президента в X.