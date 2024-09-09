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Власть

Выборы в местные кенеши, в том числе Бишкека и Оша, пройдут 17 ноября

Выборы в местные кенеши пройдут 17 ноября. Об этом сообщил Центризбирком.

Там отметили, что 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей», который вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

При этом датой начала избирательных действий обозначено 17 сентября 2024 года.

Подлежат роспуску 484 местных кенеша. 

Выборы депутатов 249 местных кенешей (список по ссылке) назначены на 17 ноября.

Ранее глава государства подписал Закон «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов», которым предусмотрены укрупнение административно-территориальных единиц в Кыргызстане и утверждение их административных границ. В целом утверждаются административные границы 235 объединенных айыльных аймаков и 33 городов республиканского, областного и районного значения. В результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась с 12,9 тысячи до 38,6 тысячи гектаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304405/
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