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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. Как примерно выглядит увеличившийся Бишкек

На коллегии Бишкекглавархитектуры представили слайд, на котором указаны примерные новые границы Бишкека после увеличения. В пресс-службе предприятия подчеркнули 24.kg, что это не окончательный вариант.

Сам слайд посвящен предложению ввести особый режим дорожного движения на центральных улицах Бишкека — запретить парковку вдоль проезжей части на улицах, отмеченных желтым цветом.

Напомним, в результате административно-территориальной реформы площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288876/
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