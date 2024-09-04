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Власть

Акции протеста в 2020 году: Александр Лукашенко помиловал 60 политзаключенных

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за «преступления протестной направленности». Об этом сообщает государственное агентство «БелТА».

Среди помилованных — 7 женщин и 23 мужчины. Их имена не называются. У большинства из них есть несовершеннолетние дети.

Отметим, ранее, 16 августа, Александр Лукашенко также помиловал 30 политзаключенных: 14 женщин и 16 мужчин.

«Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, семье и работе.

В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных — родители несовершеннолетних и малолетних детей.

Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращении беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования — они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни», — говорится на сайте главы страны.

По данным белорусского независимого правозащитного центра «Весна», после протестов против Александра Лукашенко в 2020 году более 5 тысяч белорусов осудили по политическим мотивам. Из них 1 тысяча 378 человек «Весна» признала политзаключенными.

Напомним, 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента, в которых большинство голосов получил действующий лидер государства Александр Лукашенко. После выборов в столице республики и нескольких других городах произошли массовые беспорядки. По данному факту Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Около 3 тысяч человек задержаны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304047/
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