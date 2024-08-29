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Власть

Ипподром «Ак-Кула» продадут иностранным компаниям — депутаты одобрили проект

Депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии одобрили проект постановления о приватизации имущественного комплекса «Ипподром «Ак-Кула» методом прямой продажи.

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Вице-мэр Азамат Кадыров рассказал, что ипподром выставляли на аукцион два раза. Первый раз — весь комплекс. Однако из-за того, что он не был продан, разделили на участки от 1 до 3 гектаров, но и тогда заявлений на участие не поступило.

Отметим, что ипподром планируется передать двум компаниям — ROX Group и TNG Global Foundation — с земельным участком общей площадью 53,61 гектара методом прямой продажи на условиях, что они построят за счет собственных средств и безвозмездно передадут в муниципальную собственность столицы:

  • общеобразовательные учреждения в соответствии с условиями договора;
  • дошкольные образовательные учреждения в соответствии с условиями договора;
  • городские дороги в соответствии с условиями договора;
  • парковую зону в соответствии с условиями договора.

По словам Азамата Кадырова, на месте ипподрома фирмы планируют возвести микрорайон «Ак-Кула».

«Сроки полной реализации проекта — десять лет. Но они говорят, что в течение пяти лет полностью освоят», — добавил он.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что если компании не успеют в срок, муниципалитет вправе принять соответствующее решение.

Ранее мэрия внесла на рассмотрение в горкенеш проект постановления о приватизации имущественного комплекса «Ипподром «Ак-Кула» методом прямой продажи. Напомним, первый аукцион по его продаже должен был пройти 16 мая, но из-за отсутствия заявок не состоялся. Имущественный комплекс повторно выставлен на публичные торги.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303480/
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