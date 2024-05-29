Ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке повторно выставлен на аукцион

Имущественный комплекс ипподрома «Ак-Кула» повторно выставили на аукцион. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, он разделен на 33 лота. На его территории за муниципалитетом оставлены участки под строительство школ, детских садов, инженерные объекты, дороги и зеленые зоны.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Имущественный комплекс ипподрома «Ак-Кула» разделен на 33 лота

В мэрии отметили, что первый аукцион должен был пройти 16 мая, но из-за отсутствия заявок не состоялся.

«Также 16 мая провели электронный аукцион по передаче в аренду земельного участка площадью 0,93 гектара под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов по проектируемой улице Жукеева-Пудовкина. Участие в аукционе приняли шесть претендентов. Земельный участок со стартовой арендной платой 5 миллионов сомом в год, предоставлен победителю с ежегодной арендной платой в 32 миллиона сомов», — сообщили в мэрии.

Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что на месте ипподрома «Ак-Кула» планируют построить финансово-деловой центр.

В начале марта 2023 года Садыр Жапаров посетил объект и распорядился внести предложение о его сносе, чтобы на его месте начать строительство жилья под ипотечное кредитование.

Знаковый для конноспортивного мира республики объект, рассчитанный на 3 тысячи посадочных мест, построен в 1947-м по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

В начале 1990-х годов спортивный объект передали Министерству сельского хозяйства. В 1998-м ведомство продало его частникам. Спустя двадцать лет, в 2018 году, объект отсудили и передали мэрии. В 2019-м здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020 году спортивный комплекс лишили статуса памятника истории и архитектуры.