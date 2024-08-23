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Власть

Казахстан и Таджикистан официально стали союзниками

На встрече глав Казахстана и Таджикистана в Душанбе стороны подписали официальный договор о союзнических отношениях между двумя странами. Об этом сообщил Telegram-канал казахстанского издания «Орда».

«Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей. Наши совместные усилия по укреплению союзнических отношений способствуют обеспечению устойчивого роста и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе», — приводятся слова президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что государства поставили цель — довести объемы взаимной торговли до $2 миллиардов.

По итогам визита подписано 15 меморандумов между правительствами Казахстана и Таджикистана, промышленными и молодежными организациями. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/302852/
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