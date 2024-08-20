Опубликован закон об административно-территориальной реформе. Будут выборы

В газете «Эркин-Тоо» опубликован Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в рамках административно-территориальной реформы», который подписан президентом 29 июля.

Законом установлено, что местные кенеши подлежат роспуску в связи с изменением границ административно-территориальных единиц, влекущих реорганизацию, а также в связи с изменением общей структуры административно-территориального устройства на уровне айыльных аймаков и городов.

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В законе указано, что он вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Ранее в ЦИК сообщали, что, согласно части 4 статьи 42 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», указ президента о роспуске местного кенеша в связи с реорганизацией должен быть издан не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона о соответствующей административно-территориальной единице, если в самом законе не установлен иной срок.

После вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в рамках административно-территориальной реформы» в сентябре возможно принятие решения президентом о роспуске местных кенешей и назначение новых выборов депутатов местных кенешей.

Исходя из законодательства, выборы депутатов местных кенешей назначаются президентом не позднее чем за 60 календарных дней до дня выборов. Они могут пройти 17 ноября.

Ранее был подписан и опубликован Закон «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики». Им предусмотрено образование укрупненных административно-территориальных единиц в Кыргызстане и утверждение их административных границ. В целом утверждаются административные границы 235 объединенных айыльных аймаков и 33 городов республиканского, областного и районного значения.

В результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.