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Власть

Канат Табалдиев назначен акимом Кара-Суйского района

Канат Табалдиев назначен главой государственной администрации — акимом Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Другим распоряжением он освободил Темирболота Абыкеева от занимаемой должности акима Кара-Суйского района.

Напомним, по подозрению в получении незаконного вознаграждения в крупном размере задержан бывший аким Кара-Суйского района Темирболот Абыкеев. Чиновник был на допросе в ГКНБ. После ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, и он приступил к своим служебным обязанностям.

Госкомитет нацбезопасности сообщил, что в рамках уголовного дела по незаконной выдаче земельных участков в Ынтымакском айыльном аймаке получены сведения о причастности к этому Темирболота Абыкеева. Сотрудники ГКНБ установили, что он получил деньги в крупном размере от одного из глав айыл окмоту за оказание содействия и покровительства.

Как сообщалось ранее, Темирболот Абыкеев является племянником советника президента Чолпонбека Абыкеева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/301831/
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