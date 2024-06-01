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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бакыт Тыналиева ушла с поста председателя Национальной аттестационной комиссии.

Она освобождена от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Бакыт Тыналиева назначена на пост главы Национальной аттестационной комиссии в сентябре 2021 года.

Гульнара-Клара Самат освобождена от должности посла Кыргызстана в России. 

Она снята с поста в связи с переходом на другую работу.

Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в России в феврале 2021 года.

Начальником Свердловского районного управления внутренних дел Бишкека стал Уланбек Аалиев.

Приказом министра внутренних дел Улана Ниязбекова из-за допущения беспорядков в ночь на 18 мая освобождены от должностей начальник Свердловского УВД Женишбек Абитов, его заместитель и еще восемь милиционеров того же управления. Всего наказание получили 20 работников правоохранительных органов, в том числе из ГУВД.

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Уланбек Аалиев ранее занимал должность начальника УВД Октябрьского района столицы.

В октябре 2021 года его заключили под стражу за превышение должностных полномочий при задержании подозреваемой в мошенничестве Асылы Талиповой. Первомайский районный суд приговорил Уланбека  Аалиева по нескольким статьям и оштрафовал на 300 тысяч сомов. В сентябре 2023-го в Городском суде его оправдали по всем статьям за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию.

Улан Саргашкаев назначен заместителем начальника УПСМ Бишкека.

Он пришел вместо Болота Мурсалиева, которого назначили замначальника УОБДД Чуйской области.

Улан Саргашкаев ранее работал в УПСМ.

Каныбек Эсеналиев стал заместителем акима Ак-Талинского района.

Прежний замакима по социальным вопросам Кенжегул Карагулова написала заявление об увольнении.

Каныбек Эсеналиев руководил районным отделом образования. 

О кадровых перестановках с 20 по 24 мая читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295440/
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