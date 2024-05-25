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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Артем Новиков вновь стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Артем Новиков переназначен на должность на три года с 21 мая 2024-го.

Напомним, Артем Новиков назначен на должность председателя правления РКФР в мае 2021 года.

Самидин Атабаев назначен казы Иссык-Кульской области

Ранее он занимал должность первого заместителя муфтия.

Самидин Атабаев родился 27 декабря 1973 года в селе Комсомол Ошской области.

28 августа 2015 года прошел конкурс ДУМК и назначен казы мусульман Ошской области. В июне 2021-го назначен казы в Бишкеке. В марте 2022 года назначен заместителем муфтия, с февраля стал первым замом. С 26 января по 10 февраля был и. о. муфтия Кыргызстана.

Фархат Алжамбаев стал мэром Каракола.

Предыдущий градоначальник Чингиз Бапаев стал акимом Алайского района Ошской области.

Фархат Алжамбаев родился 13 апреля 1982 года. Окончил Иссык-Кульский кооперативный институт по специальности экономист.

Был заместителем директора по хозяйственной части, тренер по кулатуу. С 2012 года — президент Федерации вале-тудо в Иссык-Кульской области.

С 2014-го по 2018 год — директор ОсОО «Ыкчам».

2016 — депутат горкенеша, председатель постоянной комиссии ЖКХ.

Работал также главой муниципального предприятия «Водоканал».

Кадровые перестановки в Кыргызском футбольном союзе.

Покинули свои посты президент Ассоциации футзала Кыргызской Республики Максатбек Ишенбаев и технический директор КФС по развитию футзала Амиржан Муканов.

Максатбек Ишенбаев занимал должность с ноября 2020 года и внес значительный вклад в развитие футзала в нашей стране.

Специалист из Казахстана Амиржан Муканов, прибыв в Кыргызстан в 2016 году, с 2017 по 2022 год по совместительству работал также главным тренером сборной Кыргызстана по футзалу, которая вошла в шестерку лучших в Азии и была в шаге от попадания на чемпионат мира.

О кадровых перестановках с 13 по 17 мая читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294889/
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