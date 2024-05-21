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Власть

В Кыргызстане 90 процентов домогательств совершается в общественном транспорте

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту представила ежегодный доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызстане в 2023 году».

В своем докладе она рассказала об участившихся случаях домогательства в отношении женщин и девочек в общественном транспорте.

«Общественный транспорт остается опасным местом для женщин и девочек. Девяносто процентов участниц опроса заявили, что подверглись в нем различным формам домогательства», — сказала Джамиля Джаманбаева.

Депутат Дастанбек Джумабеков предложил для таких случаев установить тревожные кнопки в общественном транспорте. «Это большая проблема. Вы говорите — 90 процентов. Это очень опасно. Это уже дикость. Нужно навести порядок», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294553/
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