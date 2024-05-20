Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел совещание с ректорами 18 высших учебных заведений. Об этом сообщили в республиканском штабе.

На совещании обсудили инцидент по нападению на общежитие с иностранными студентами в Бишкеке и необходимые меры по восстановлению учебного процесса и сохранению привлекательности образовательных учреждений республики для иностранных студентов.

По поручению руководства страны кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам. В какой форме и какие сроки компенсации сделают, будет объявлено дополнительно. Эдиль Байсалов

Участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности и благополучия студентов, усиления их интеграции в жизнь местных сообществ и проведения разъяснительной работы как внутри республики, так и за рубежом.

Замглавы кабмина сказал, что ближайшее заседание кабинета министров посвятят вопросам воспитательно-педагогической работы с молодежью, пресечения массового завоза в страну нелегальных трудовых мигрантов и обеспечения общественного правопорядка.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Свердловский суд избрал им меру пресечения — домашний арест.