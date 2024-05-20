14:00
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Власть

Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел совещание с ректорами 18 высших учебных заведений. Об этом сообщили в республиканском штабе.

На совещании обсудили инцидент по нападению на общежитие с иностранными студентами в Бишкеке и необходимые меры по восстановлению учебного процесса и сохранению привлекательности образовательных учреждений республики для иностранных студентов.

По поручению руководства страны кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам. В какой форме и какие сроки компенсации сделают, будет объявлено дополнительно.

Эдиль Байсалов

Участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности и благополучия студентов, усиления их интеграции в жизнь местных сообществ и проведения разъяснительной работы как внутри республики, так и за рубежом.

Замглавы кабмина сказал, что ближайшее заседание кабинета министров посвятят вопросам воспитательно-педагогической работы с молодежью, пресечения массового завоза в страну нелегальных трудовых мигрантов и обеспечения общественного правопорядка.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Свердловский суд избрал им меру пресечения — домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294451/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение
Иностранные студенты далеки от политики — ректор Медакадемии
Драка с иностранцами. Задержанным в Бишкеке египтянам избрали меру пресечения
Драка с иностранцами. Число пострадавших увеличилось до 41
В Бишкеке четыре школьника получили ножевые ранения
Драка с иностранцами. Власти Пакистана о необходимости «сбросить эмоции»
После драки с иностранцами. Эдиль Байсалов встретился со студентами из Пакистана
Местные активисты помогают иностранным студентам
Сообщения о группах пакистанских студентов, намеренных уйти в Казахстан, — фейк
Протесты против иностранцев в Бишкеке. Милиция представила хронологию событий
Популярные новости
Акимиаты Бишкека перешли на&nbsp;круглосуточное дежурство Акимиаты Бишкека перешли на круглосуточное дежурство
&laquo;РСК Банк&raquo; переименуют. Зачем это сделают, рассказал президент «РСК Банк» переименуют. Зачем это сделают, рассказал президент
Премьер-министр Малайзии посетил природный парк &laquo;Ала-Арча&raquo; Премьер-министр Малайзии посетил природный парк «Ала-Арча»
Запрет на&nbsp;личное авто. Как в&nbsp;мэрии Бишкека исполняют приказ градоначальника Запрет на личное авто. Как в мэрии Бишкека исполняют приказ градоначальника
Бизнес
Трансформация &laquo;РСК Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ренейминг в&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; Трансформация «РСК Банка» — ренейминг в «Элдик Банк»
Социальный проект &laquo;Накопительная ипотека&raquo; Социальный проект «Накопительная ипотека»
Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в&nbsp;Бишкеке Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в Бишкеке
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
20 мая, понедельник
13:57
$56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют детальный план реализации $56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют...
13:56
В здании Дворца бракосочетания в Бишкеке начался ремонт
13:50
Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение
13:40
Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам
13:30
Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша