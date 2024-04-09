Скандал с «Мекенчил». Управделами президента о прослушке и скрытой камере

Глава управления делами президента и кабинета министров Каныбек Туманбаев прокомментировал скандал с задержанными членами партии «Мекенчил».

Он подтвердил, что дал $13 тысяч Азамату Марипову (один из задержанных вчера по подозрению в хулиганстве. — Прим. 24.kg).

По словам чиновника, эти деньги тот попросил на свадьбу, но потом с другими людьми стал шантажировать.

«Я сообщил президенту, что меня шантажирует Азамат Марипов. Президент позвал на встречу брата Марипова Кудрета Тайчабарова, его сестру Адинай Марипову и принял нас всех», — прокомментировал Каныбек Туманбаев.

Он добавил, что Садыр Жапаров предостерег Азамата Марипова о недопустимости противоправных действий.

Управделами считает, что Марипов принял его добродушность за слабость.

«Он подумал, что напугает меня и я буду давать деньги. Наверное, считают, что гребем деньги лопатой», — сказал он.

Глава управделами президента подтвердил, что скрытую камеру и прослушку устанавливал сотрудник Службы государственной охраны, который выделен ему для сопровождения. По его словам, прослушка устанавливалась в другой кабинке кафе и для других целей, а не для слежки за членами партии «Мекенчил».

«Они знают моего телохранителя. Увидев его, спросили, что он делает, ворвались в кабинку, в которой установили прослушку, и подняли скандал», — пояснил чиновник, добавив, что не имеет к этому никакого отношения.

ГУВД Бишкека вчера сообщило о задержании шестерых мужчин, подозреваемых в избиении и удержании жителя города. В соцсетях активно обсуждали инцидент, некоторые пользователи опознали в задержанных членов партии «Мекенчил». Скандал сегодня также прокомментировал президент Садыр Жапаров.