Избили, держали взаперти: президент об инциденте с участием членов «Мекенчил»

ГУВД Бишкека вчера сообщило о задержании шестерых мужчин, подозреваемых в избиении и удержании жителя города. В соцсетях активно обсуждали инцидент, некоторые пользователи опознали в задержанных членов партии «Мекенчил». Президент страны решил прокомментировать преступление.

По словам Садыра Жапарова, в последнее время появились мошенники и вымогатели, утверждающие, что они состоят в партии «Мекенчил».

«Двое из задержанных являются шантажистами. Они вымогательством зарабатывали на жизнь легкие деньги. Я не знаю, что произошло с остальными тремя. Я, как увидел сообщения, телефонные звонки и голосовые записи одного из задержанных, вызвал его и предупредил: «Ребята, не нужно зарабатывать на жизнь вот такими грязными путями. Занимайтесь бизнесом и живите жизнью порядочного человека». Сейчас я не буду рассказывать все мелкие подробности. Его близкие знают обо всем хорошо. В присутствии его родни я предупредил его: «Ты еще молодой. Работай, зарабатывай честным трудом».

Если кто-то занимается незаконной деятельностью, вымогательством или коррупцией, то он будет привлечен к ответственности, не важно, состоит он в «Мекенчиле» или нет. Если ты действительно патриот, будь патриотом от всего сердца. Будь патриотом страны. Не надо делать одолжения. Настоящие патриоты не кричат об этом. Я их всех знаю и высоко ценю», — сказал он.

Глава государства добавил: как только узнал, что шантажисты угрожают кому-то «пожаловаться президенту и снять его с должности», то вызвал обе стороны и предупредил: «Мне хорошо видно, какой госслужащий как работает. Уже другое время. Невозможно даже тыйына украсть из государственной казны. Мне все равно, кто раньше с какой партией участвовал в выборах».

Он также отметил, что сейчас ощущается нехватка сильных кадров. По словам Садыра Жапарова, «критиков много, но они не способны ни на что, я видел их всех».

«В течение своего срока полномочий я буду поддерживать сотрудников, которые день и ночь усердно трудятся во благо народа и государства. Перестаньте говорить: «Уволь этого или другого». Если кто-то не умеет работать, будет воровать, я и без вас его уволю. Человек, привыкший к легкой жизни, никогда не изменится.

Я не делаю односторонних выводов. Обязательно выслушаю обе стороны, выясняю, на чьей стороне правда, а затем делаю вывод. Поэтому не стоит делать шум по поводу задержаний отдельных граждан. Помните, что у медали есть две стороны», — высказался он.

У президента поинтересовались, связано ли это с тем, что недавно во время разговения (ооз ачар) нашли скрытую камеру и подслушивающее устройство. Было распространено видео с лицами тех, кто устанавливал камеры, и говорилось, что власти специально установили камеру и работают против граждан. Некоторые утверждают, что кто-то из них похож на одного из сопровождавших Каныбека Туманбаева.

«Могу сказать точно: власть и правоохранительные органы не имеют к этой камере абсолютно никакого отношения. Силовики не действовали бы так «старомодно». Найти камеру, установленную правоохранительными органами, невозможно. По этому вопросу будет разбирательство», — резюмировал Садыр Жапаров.