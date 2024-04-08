В Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и держали взаперти

В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении хулиганства. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, в милицию с заявлением обратился гражданин Б.Д. Он просил принять меры в отношении Р.С., А.М., Э.Т., Н.П., С.Т. и Н.А., которые 6 апреля, находясь в одной из точек общественного питания, избили заявителя и долгое время насильно держали взаперти.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно справке медиков, у пострадавшего Б.Д. закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По подозрению в ИВС ГУВД Бишкека водворены М.А., 1985 года рождения, А.Н., 1981 года рождения, С.Р., 1984 года рождения, Т.Э., 1981 года рождения, И.И., 1988 года рождения, и С.М., 1984 года рождения.

Расследование уголовного дела продолжается.